Beijer Hockey Games se konají v termínu 5. až 8. května a po roce se opět vrací do hlavního města, konkrétně do stockholmské Avicii Arény. Stejně jako tomu bylo při Českých hokejových hrách, kvarteto evropských národních týmů se představí v nestandardním složení. Kvůli ruské agresi směrem na Ukrajinu byl tým sborné vyloučen z EHT. V Ostravě jej nahradilo Rakousko, do Stockholmu se vypraví Švýcarsko.