Přestaňme si něco nalhávat, říká Kovář. Na góly zbyli s Gulašem sami

Nikdo další se nepřidal. „Je rozhodně málo, aby se za tři zápasy prosadila jen dvojice hráčů. Od ostatních reprezentantů jsem čekal daleko víc," říkal zklamaně trenér Filip Pešán. „Je pěkné dát třikrát po sobě gól, ale když je to z pohledu výsledku k ničemu, pocity jsou na prd," mínil Gulaš.

Po nezvládnutém souboji s Ruskem šel národní tým v neděli na Švédy s velkou touhou odstranit dosavadní rozpaky z vlastních výkonů. „Ke konci nám ale došla šťáva. Vymlouvat se na to, že soupeř v sobotu nehráli a my měli jen sedmnáct hodin mezi zápasy, nemá smysl, i když to bylo zřejmě znát," doplňoval pětatřicetiletý budějovický útočník.