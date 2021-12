Smutný Hrubec po zpackaném turnaji: Přijeli jsme s tím nejlepším a stejně to nestačilo, stydím se

Ve druhé části se český tým trochu zvedl a dostal se do vedení 2:1. „Cítil jsem, že mužstvo chce s výsledkem něco udělat. Nebyli jsme uspaní a skóre otočili díky skvěle hrající první formaci. Ale že jsme poprvé v sezoně vedli, to je jen slabá útěcha," říká Pešán. Národní tým byl totiž ve třetí třetině pod tlakem a Švédsko v přesilovkách si vzalo ztracený náskok zpět. „Situace jsme řešili nesmyslně a doplatili jsme na nedisciplinovanost," je jasné českému trenérovi.

Nálada v českém mužstvu ale není měsíc a půl před začátkem olympijského turnaje dobrá. „Šest porážek by se dalo před olympiádou zahodit. Jenže my jsme do Ruska přijeli s tím nejlepším, co můžeme z Evropy poskládat. A stejně to nestačilo, omlouvám se," dodává zkroušený Hrubec.