KOMENTÁŘ: Hokej musí vyhlásit nouzový stav. Má ho ale dál léčit Pešán, či je třeba jiný doktor?

Chcete-li trochu nádech optimismu, pak je to projev zmíněné dvojice, která by si nominaci na olympiádu zasloužila i při účasti hráčů z NHL, tedy pokud by přijala umírněnější roli. Naději dával také jistý výkon gólmana Hrubce, který ale pro ČTK akci zhodnotil: „Stydím se za to, že jsme tady neuhráli nic. Možná hokeji nerozumím, ale nevím, co bych vypíchl, že bylo na tomto turnaji z naší strany dobré."