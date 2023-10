Dva roky nepodmíněně. Elitní finský hokejista byl odsouzen za znásilnění

ANALÝZA: Kocovina ve Vegas? A Boston bez play off? Sezona NHL se hlásí

Americký film Pařba ve Vegas z roku 2009 je postaven na jednoduché zápletce, kterou místní hotely a casina zažívají večer co večer. Skupinka kámošů si sem jede užít a na druhý den pak v těžké kocovině obtížně vzpomíná, co se to vlastně dělo.