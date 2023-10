Fiasko. Největší omyl ligy, kritizují ve Finsku českého reprezentanta

Když se ostřílený bek se zkušenostmi z NHL a KHL v létě stěhoval na sever Evropy ze švýcarského Rapperswilu, netajil se tím, jak se do nového klubu těší. Lahti dal přednost, přestože měl podle svých slov na stole finančně mnohem lákavější nabídky. Leč v novém působišti zatím zaujal především negativně.

Tilannehuone on tarkastanut perjantain #PelicansFi – #VaasanSport -ottelusta tilanteen ajassa 23.43, jossa Pelicansin Michal Jordan taklaa Sportin Johan Sundströmiä. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta 5+PR. ➡️ Tilanne etenee #Liiga 'n kurinpitodelegaation käsittelyyn pic.twitter.com/td3AS2M7gn

„Michal Jordán měl do ligy bouřlivý nástup, ale ne v dobrém smyslu. Podruhé během sezony dostal trest do konce utkání, když hráče týmu Sport (Johan Sundströma) z pomsty udeřil do hlavy. Výsledkem byl třízápasový distanc,“ rozepsal se o českém reprezentantovi Sasha Huttunen z Ilta Sanomat.