Malér českého gólmana! Ve Finsku měl porušit smlouvu, klub žádá náhradu. Jinak jej odmítá pustit

Machovský do aktuálně sedmého celku finské nejvyšší soutěže zamířil před aktuálním ročníkem z pražské Sparty a KalPa s ním počítala jako s brankářskou jedničkou. Jenže do této chvíle odchytal jen třináct s procentuální úspěšností zákroků 87,80 a průměrem 2,59 inkasovaného gólu na zápas.

„Ráno přišel na stadion, aby nám to oznámil. Věci se daly do pohybu opravdu rychle. Je to velký problém pro finský hokej, ale i pro hokej jako celek. My jsme splnili všechny požadavky smlouvy," prohlásil Laine s tím, že je přesvědčený, že klub se dočká náhrady škody.