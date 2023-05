Nad rozhodčím, rodičem a učitelkou nemůžeš nikdy vyhrát, má jasno gólman

Šéfredaktor Sport.cz a zkušený novinář Martin Kézr soudí, že nejlepší rozhodčí je ten, co není moc vidět a splyne s hrou. „Když se o něm nemluví po zápase, znamená to, že duel dobře odřídil," tvrdí a Hrubec přikyvuje. „S tím musím souhlasit. Jeden rozhodčí se vrátil do KHL z Ameriky a během jeho pískání byly zápasy skvělé. Pouštěl hraniční zákroky, hra plynula a bavilo to všechny," líčí český brankář.