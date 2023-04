PŘÍKLEP: O titul s majitelem ve vazbě. Místo výplat sud piva a zabíjačka, vzpomíná legenda

Celek z ikonického stadionu Na Lapači přitom dokázal získat první trofej hned po postupu mezi elitu. Zatímco u premiérového titulu je jméno Jana Srdínka zapsáno jen díky jednomu odehranému zápasu v sezoně, nejtěžší situaci zažil zřejmě při boji o ten šestý. „My jsme, troufnu si říct pět nebo šest měsíců, nedostali výplatu. Táhlo se to už sezonu předtím, kdy v tu chvíli odešli Ondra Kratěna s Michalem Brošem a Liborem Zábranským na Spartu. V tu dobu, když třeba kluci měli hypotéky, to bylo nesmírně těžké," vzpomíná důrazný obránce.

„Tým se semknul. Myslím, že to bylo v semifinále se Slavií... my jsme tam dojeli a dozvěděli se, že (majitel) Roman Zubík byl zatčen," líčí ve studiu s moderátorem O2 TV Honzou Homolkou a hokejovým expertem Sport.cz Janem Škvorem.

Situaci měl tehdy rozseknout klubový manažer Oldřich Štefl. „Uhráli jsme to, šli jsme do finále. Nevěděli jsme, co bude, dlouho se nedostávala výplata, žádné prémie. Tak se zavolal Olin Štefl do kabiny, aby nám přišel něco říct," prozrazuje Srdínko.