Překvapení. Český trenér poslal krajana ve švédské lize do juniorky, ve 32 letech

Angažmá ve švédském klubu si Málek pochvaluje, spojenou s ním však má i netradiční příhodu, kdy jako zkušený třicátník musel do juniorské ligy. „Bylo to skvělé angažmá, ale ten zápas v juniorce, to bylo překvapení. Hořák mi to oznámil po tréninku a anglicky. Říkal jsem, že to přece nemůžu, ale šlo to," vzpomíná současný trenér hokejové Slavie.