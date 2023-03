PŘÍKLEP: Bitva o hokejový titul, hlavní trumfy drží Sparta

Olympijský vítěz z Nagana Milan Hnilička už dlouho před startem vyřazovacích bojů v extralize prohlásil, že jsou týmy v play off na cestě za úspěchem z osmdesáti procent závislé na výkonu gólmanů. Málek, jenž s pražskou Slavií jednou extraligu vyhrál a dotáhl to až do národního týmu, souhlasí. „Play off je fáze soutěže, kdy vám normální střely do branky neprojdou," myslí si, že budou následující utkání přehlídkou vynikajících výkonů brankářů.