Pyrochta bude pokračovat ve Švédsku, dohodl se na prodloužení smlouvy s Luleou

Pětadvacetiletý třebíčský rodák, jenž patří do širšího kádru reprezentace, odešel na sever Evropy loni. Ve finské lize si za 43 zápasů připsal gól a sedm asistencí. V Lulee stihl 13 startů v základní části s bilancí gólu a nahrávky, v play off přidal 17 utkání a jednu asistenci. S týmem postoupil až do finále, kde Lulea vedla nad Färjestadem 3:2 na zápasy, ale nakonec prohrála v sérii 3:4.

V roce 2018 podepsal Pyrochta dvouletou smlouvu s Nashvillem, ale do NHL se neprosadil. Hrál v Milwaukee v AHL a v týmu Atlanta Gladiators v ECHL, po roce se vrátil do extraligy. Bývalý hráč Liberce zamířil do Komety Brno, odkud se loni v lednu stěhoval do Vítkovic. V reprezentaci má na kontě 21 startů s bilancí 0+2.