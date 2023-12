Růžička vyčerpal své možnosti, zní ze Slovanu. Nahradí ho kouč se zkušenostmi z české extraligy

Při angažování Vladimíra Růžičky jsme měli jen ty nejlepší úmysly. Osobně jsem ho velmi dobře znal, věděl jsem, čeho je schopen. Byli jsme přesvědčeni, že v dané situaci je to pro mužstvo to nejlepší řešení. Samozřejmě, měl to mimořádně těžké vzhledem k tomu, že nasedl do rozjetého vlaku. Musel pracovat převážně s kádrem, který si nesestavoval a zejména, který v létě nepřipravoval.