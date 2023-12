O úspěšné reprezentaci, vítkovickém úletu i tuze nejisté budoucnosti kouče Růžičky

Byla to v mnohém ochutnávka toho, jak by to 10. května příštího roku mohlo úvodní den hokejového mistrovství světa vypadat. Na ledě pražské O2 areny Češi a Finové, vyprodané a burácející ochozy a taky dvě odlišné taktiky – ta napadající, česká a ta vyčkávací a spoléhající na brejky. Nicméně do května zbývá ještě skoro půl roku, teď je český tým stále v procesu a je tuze dobře, že při něm objevuje „nové“ tváře.

Ve čtvrtek si třeba skvěle počínali Ondřej a Michal Kovařčíkovi, za což byli korunováni vítězným gólem.

„Dobře k nim zapadl i Jakub Flek. Pozitivem je také výkon brankáře Dominika Pavláta. Působil velmi jistě, puky z něj nevypadávají. Počíná si skvěle navzdory tomu, že je to na mezinárodní scéně zajíc. A říkám si, jestli si ten kluk nezaslouží být trojkou na mistrovství světa,“ říká v podcastu Martin Kézr, šéfredaktor Sport.cz. „Jmenuješ-li se Dominik a na zádech nosíš číslo 39, tak jsi předurčen, abys chytal, a chytal dobře,“ reaguje Sára s tím, že pro mistrovství světa jednoznačně očekává na prvních pozicích brankáře z NHL.

Oba reportéři řeší i role útočníků. Shodují se, že Jalonen ve svém systému víc dbal na jasné rozdělení pozic a úkolů, Rulík je jiný. „Zatím mám pocit, že Rulík rozdává role, že jsi útočník a nezkoumej, jestli jsi v první, nebo čtvrté lajně. Hraj tak, abych tě do té první lajny dal,“ míní Kézr. „To ano, ale jakmile přijde mistrovství, tak socialismus a rovnost nefungují. Když máš k dispozici Pastrňáka, tak neřekneš, že jsou si všichni rovni. Tam jsou role jasně rozdány,“ namítá Sára.

Za mantinelem ale došlo i na téma Ligy mistrů, v níž Vítkovice postoupily do semifinále. Jenže vedle úspěchu ji z českého pohledu provázejí také nářky a stížnosti.

Minulý týden chtěl první zápas proti Raumě majitel Pardubic Petr Dědek kontumovat, protože soupeř změnil před startem utkání soupisku, a nespokojený byl i s výkonem sudích. Teď se zase do rozhodčích pustili ve Vítkovicích, když se už v průběhu odvety proti Rapperswilu na sociální síti X ohradili „proti tendenčnímu vedení zápasu“.

⚠️Vedení HC VÍTKOVICE RIDERA se důrazně ohrazuje proti tendenčnímu vedení zápasu čtvrtfinále CHL mezi Vítkovicemi a Rapperswil ze strany rozhodčích Ladislava Smetany a Marka Žáka.

Klub je přesvědčen, že oba sudí verdikty ovlivňují zápas ve prospěch švýcarského celku — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) December 12, 2023

„Viselo to tam asi 25 vteřin, když se podařilo Vítkovicím vyrovnat a později zásluhou Vondráčkova hattricku zápas otočit. Pro mě to vyznělo až komicky,“ okomentoval to Kézr.

Jeho kolega Sára však byl mnohem ráznější. „Martine, slovo komicky je zbytečný eufemismus. Mně to přijde jako totální úlet, amatérismus. Říká se, že nemáte psát na sociální sítě, pokud jste opilí nebo v emocích. Nevím, jestli to tady byla kombinace obojího, nicméně za ty sítě je někdo zodpovědný, a i když naběhne majitel, že se má okamžitě něco vydat, tak ten člověk musí mít koule a říct, že v průběhu zápasu to nebude. Je to nonsens.“