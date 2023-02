To se jen tak nevidí. Gólman se trefil přes celé hřiště, jeho protějšek stál přitom v brance!

Am Sonntag kam es in der Partie Selb gegen Ravensburg zu einem kuriosen Treffer, denn Wölfe-Goalie Michael Bitzer erzielte das Tor. Die Gäste gingen von einer Unterbrechung aus und so rutschte die Scheibe in das Tor. Ein Pfiff durch die Schiedsrichter erfolgte aber nicht. pic.twitter.com/mBv7IAoeWJ