To se jen tak nevidí. V hokejovém play off padl neuvěřitelný vlastňák

Hokejisté Košic vstupovali do čtvrtého domácího zápasu čtvrtfinále play off proti Michalovcům jako favorité, kterým stačila jediná výhra k postupu do další fáze. Svou roli potvrdili hned v úvodu zápasu, kdy v čase 1:00 skóroval Ihnačák. Ve 12. minutě trefil Matěj Galbavý hokejkou do obličeje Luca Snuggeruda a rozhodčí začal pro Košice signalizovat výhodu.