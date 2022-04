Útočník Smejkal bude hrát ve Švédsku za Oskarshamn

V IK se odchovanec Českých Budějovic potká s Hynkem Zohornou, který v klubu před měsícem podepsal novou smlouvu. V sezoně zde působil i Zohornův starší bratr Tomáš. "Před podpisem smlouvy jsem s oběma mluvil. Bavili jsme se o tom, jak tým hraje, o trenérovi, o městě. Povídali jsme si o všem možném a to, co jsem slyšel, se mi líbilo. Rozhodně mi to pomohlo v rozhodování," uvedl Smejkal.