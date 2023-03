Výslovný zákaz lyžování ve smlouvě? Já to nečetl, ale bude tam, směje se český reprezentant

Hrubec má ve Švýcarsku výborné jméno, byl třeba nejlepším gólmanem základní části tamní ligy. I proto by mohl v Curychu či jeho okolí zakotvit natrvalo. „Proměnných, a to i mimo hokej je moc. Takhle ještě nepřemýšlím," říká táta pětiletého synka a devítiměsíční dcerky. Z každého slova je ale už teď znát, že hlavní slovo bude mít rodina. „Do školky už tu syn chodí, řešit budeme školu," hlásí český reprezentant.

Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr, druhý z hostů Příklepu, se domnívá, že Šimon Hrubec by mohl patřit mezi hráče, kteří by o návratu do Česka přemýšleli. „Fanoušci to asi tak nevnímají, ale pro hráče to znamená opravdu hodně přemýšlení," poznamená a je jasné, že do dvou let se gólman řešení zmíněného problému nevyhne.

PŘÍKLEP s brankářem Šimonem HrubcemVideo : Sport.cz

„Začátky malého v německé školce, kde se mluví anglicky, nebyly jednoduché. Brečel a nechtěl tam chodit. Teď už je to ale lepší. Samozřejmě, kdyby si mohl vybrat, tak by šel hned do české školky. Jazyk je tam zatím velká bariéra," prozrazuje táta Hrubec.

Bydlíme ve vesnici. Žijí tady největší boháčů kvůli daním, říká Šimon Hrubec v pořadu Příklep o životě ve ŠvýcarskuVideo : Sport.cz

Krásy švýcarské přírody tak zatím dokážou ocenit spíš dospělá část rodiny. I když ani to není žádná hitparáda. „Sezona je nabitá, není čas na nic. Když je reprezentační pauza, tak já často jedu na nároďák. Lyžovat jsme byli s rodinou jednou, ale já nelyžoval, mám to ve smlouvě," tvrdí gólman.

Moderátor Honza Homolka z O2 TV vyzvídá, zda je opravdu v kontraktu výslovně uvedeno, že zrovna lyžování se věnovat český reprezentant nemůže. „Já to nečetl," přiznává s úsměvem Hrubec. „Ale to je v každé smlouvě, všeobecně," přesvědčuje. „Kluby by byly nejraději, abychom si po tréninku sedli doma na gauč a pak nás tam zase někdo vyzvedl a odvezl nás na trénink, aby měly jistotu, že se nám nic nestalo."

Hrubec žije ve vesničce kousek od Curychu, takže lákadla lyžování je vzhledem k poloze uchráněn. „V Davosu, kde žijete u lyžařského střediska, tak šancí zalyžovat si bude víc. To by vám řekl Stráňa," naráží na působiště krajana gólman a rozesměje se při Homolkově poznámce, že jediným brankářem, který asi neměl klauzuli o zákazu lyžování byl gólman fotbalového Bayernu Mnichov Manuel Neuer. Ten si na lyžích zlomil nohu a sezona pro něj skončila. „To jsem taky slyšel, ale prý už to tam má dopsané, pod hvězdičkou," dodává.