PŘÍKLEP: Přísný trest české hvězdy, skandál kanadského kouče, skvělé výkony Čechů. Švýcarská liga těží z pádu KHL

Počtvrté během posledních pěti let má švýcarská nejvyšší hokejová soutěž českého vítěze kanadského bodování. Roman Červenka obhájil loňský triumf s 59 body za 16 branek a 43 asistencí ve 43 utkáních. Do elitní desítky se navíc vešli také další Češi, šestý Jan Kovář (vítěz bodování z roku 2021) a sedmý Michael Špaček. Pro úplnost dodejme, že v sezoně 2018/19 ovládl bodování Dominik Kubalík. A v probíhajícím ročníku dařilo se také Šimonu Hrubcovi z týmu ZSC Lions. S průměrem 2,23 obdržených branek na zápas a úspěšností 92,65 % ovládl statistiky gólmanů. „Líbí se mi, že tady nejsou takové ty řeči ‚jenom titul, jenom titul,' a to je možná i ta mentalita Švýcarů, že to tady je takové uvolněnější, na což já nejsem zvyklý,“ říká český brankář v pořadu Příklep na Sport.cz.

Uvolněnější atmosféra panuje v curyšském celku, přestože patří k hlavním aspirantům na titul. „Ať to bylo v Třinci, nebo Omsku, tak jsme se bavili jen o tom, jak být nejlepší a žádná prohra nepřicházela v úvahu," líčí Hrubec. „Myslím, že občas na mě koukají jako na blázna, když jsem trošičku nervózní, že vyhrajeme jenom 2:1. Cítí to (spoluhráči), že něco není dobře, protože i když vyhrajeme a ten zápas není podle mých představ, tak dokážu být docela i naštvaný," přiznává 31letý rodák z Vimperka. Proč se Čechům tak daří ve švýcarské lize? Úryvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz V hokejovém studiu dále vypráví, jak se mu hraje pod koučem Marcem Crawfordem, o němž se traduje, že nemá rád Čechy od té doby, co jako trenér Kanady neuspěl v semifinále na olympiádě v Naganu. „Hned po prvním zápase tady někoho strašně seřval, ale myslím, že to bylo i dobře, že hned udal nějaký ráz, jak to tady bude vypadat, jak to musí začít fungovat," uvádí na adresu muže, který získal Stanleyův pohár s Coloradem v roce 1996. Kanadský kouč zklamal fanoušky, o místo jej následně měl připravit spor s gólmanem. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Řeč přichází také na sudí a místní trend jejich ochrany, na který začátkem února v utkání s Bielem doplatil také Roman Červenka, jenž za vražení do lajnového rozhodčího vyfasoval trest do konce utkání. Ani zmíněná událost jej však nezastavila v cestě za obhajobou vítězství v kanadském bodování. Na adresu českých hokejistů ve Švýcarsku se sluší dodat, že místní soutěž se logicky zkvalitnila díky odlivu cizinců z Ruska. Derby Ambri-Lugano očima Kubalíka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Řekl bych, že je pomalejší oproti KHL a i ta kvalita je asi o něco nižší, ale i tak si myslím, že se velmi zvedla, i kluci Švýcaři to říkají. Tím příchodem a otevřením více míst pro cizince, tak si myslím, že to je kvalitnější," soudí Šimon Hrubec, který si na Příklep udělal čas mezi dvěma tréninky. Se svým týmem se momentálně připravuje na čtvrtfinále play off.