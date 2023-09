Zbavili se Rusů a zažívají boom. Na druhou hokejovou ligu na ně přijde 8000 fanoušků

American authorities receive multiple money laundering reports about Jokerit owner — transfers worth billions of euros roused suspicions https://t.co/eSnvzhxNM6

Po roce bez hokeje se Jokerit vrátil poprvé od sezony 2023/24 do finských lig. Jenže ne do nejvyšší Liigy, nýbrž do druhé nejvyšší Mestis. A také ne do bývalého domova v Hartwall Areně, po invazi na Ukrajinu přejmenované na Helsinki Halli, která je stále v držení Rusů a kde se už dlouhé měsíce nic nekoná.