Narodil se v Praze, proti Čechům ale vždy fandil Rusům. Zápasy proti sborné pak byly legrační, říká Safin

„Na Rusko jsem se sice naladil jako na každého jiného soupeře, ale přeci jenom to proti němu bylo trochu jiné, protože ve mně koluje ruská krev. A moji příbuzní mi vždycky fandili, i když to jsou Rusové,“ vybavuje si Safin.

K jeho postoji k Rusku, kdy by se ruští sportovci neměli účastnit mezinárodních soutěží, pokud veřejně neodsoudí válku na Ukrajině, se Safin moc vyjadřovat nechtěl. „Nemám s tím nic společného. Nechte ho mluvit, ať říká, co si myslí. Je to jeho právo, nikdo mu nezakazuje mluvit. Co říká, je jeho věc,“ uzavřel Safin, jenž ve čtyřech zápasech nové sezony KHL zaznamenal v dresu Lady Togliatti jeden gól.