A zase ten Miškář: Příběh play off, díl druhý. Vyprodaný hradecký zimák vyděsilo zranění Pavlíka

„Ani já sám nevím, jak bych to nejlépe vystihl," směje se Pavlík, jenž celou sezonu odehrál v prvoligové Jihlavě a po jejím vypadnutím se teprve přesunul do Hradce. Po zranění Lva poprvé naskočil ve středečním druhém semifinále, které rozhodl v prodloužení. V sobotu zapsal další vítěznou trefu, když čtyři minuty před koncem třetí třetiny zlomil stav 2:2.

„Snažím se hrát naplno a dneska to zase vyšlo na mě. Příště to třeba padne na někoho jiného," soudil 27letý centr první formace Východočechů, jenž nachytal gólmana Stezku střelou nad vyrážečku přes obránce Kocha. „Jeli jsme 3 na 2, oni začali ustupovat, tak jsem to zkusil vystřelit přes beka a prošlo mu to mezi nohy," popisoval Miškář svůj zásah.

Patrik Miškář opět střílí veledůležitý gól @MountfieldHK a čtyři minuty před koncem přibližuje domácím třetí bod v sérii! 🤯💣 #MHKVIT pic.twitter.com/bEPuWlQfx0 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 8, 2023

Hradci se sice po dvou zápasech vrátil do sestavy útočník Kevin Klíma, jenž překonal žaludeční problémy, ke zraněným Lvovi, Chalupovi a Cingelovi však na marodku přibyl nejproduktivnější hráč mužstva v play off Jergl.

Těžká rána, i s ohledem na přesilové hry, chtělo by se říct. Jenže Mountfield hned první dvě přesilovky v úvodním dějství proměnil a rychle se dostal do dvougólového náskoku.

Opařené Vítkovice postavil na nohy rovněž přesilovkový gól Kaluse 11 vteřin před první sirénou. A v hodně opatrném zápase přeci jen dokázaly i srovnat.

Foto: David Taneček, ČTK Oliver Okuliar z Hradce Králové oslavuje gól.

V 50. minutě nejprve vyděsil vyprodaný královehradecký zimák obránce Filip Pavlík, jenž schytal tvrdou ránu pukem z hole Stehlíka přímo do ucha a skácel se k ledu.

Za pomoci člena realizačního týmu a spoluhráče Kaliny naštěstí opustil led po svých, musel se ale svěřit do péče lékařů a zápas pro něj skončil předčasně. "Je v pořádku," prohlásil kouč Hradce Tomáš Martinec s tím, že Miškář by měl v neděli hrát.

Foto: David Taneček, ČTK Zraněný Filip Pavlík z Hradce Králové.

Hradec jako by tento moment na chvilku vyvedl z rytmu a o 12 vteřin později se Peter Krieger povedenou tečí dočkal premiérového gólu v českém play off a srovnal na 2:2.

Petr Gewiese šikovně tečoval střelu Petera Kriegera a @hcvitkovice srovnávají skóre! 👀🎥 #MHKVIT pic.twitter.com/6wGni5j9HD — Tipsport extraliga (@telhcz) April 8, 2023

Jenže za pět minut už přišla velká chvíle Miškáře... „Pořád jsme měli hlavy nahoře, protože to byly Vítkovice, kdo dneska musel vyhrát. My stále doufali, že to urveme," svěřoval se Miškář.

„Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme i šance, jenže spíš jsme stříleli do vlastních nohou než na brankáře Machovského. Proti v defenzivě výborně organizovanému Hradci se hraje těžko. V neděli ale uděláme všechno, abych ještě sérii vrátili domů," slibuje Krieger, jehož s Muellerem doplnil ve třetí části Jarůšek místo tradičního parťáka Bukartse.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Ethan Werek z Hradce Králové, Graeme McCormack z Hradce Králové a Filip Pavlík z Hradce Králové oslavují gól.

Vítkovice to však budou mít obrovsky těžké, mluví proti nim i historie, neboť v českém play off se dosud nenašel tým, který by otočil stav série z 0:3 na 4:3. Naopak Hradec je strašně blízko, aby svou třetí účast v semifinále poprvé přetavil v postup do bitev o zlato (v roce 2017 vypadli Východočeši v semifinále s Kometou, o rok později ve stejné fázi s Třincem).