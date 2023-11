ANALÝZA: Proč se Boleslav zbavovala útočníka, který jinde hraje prim?

Ačkoliv měří jen 175 centimetrů, na ledě ho rozhodně nepřehlédnete. Obzvlášť poté, co začal oblékat modrobílý dres Škody. Po příchodu do trápícího se týmu okamžitě dostal prostor na křídle první formace a vytvořil údernou dvojku se slovenským spoluhráčem Adriánem Holešinským. „Máme mezi sebou dobrou chemii. Stále se zlepšujeme,“ pochvaluje si Söderlund.

V Plzni i v celé extralize se dle pokročilých dat řadí do nadprůměru. Celkový percentil ze všech útočníků mu dává číslo 76, v kádru Škody jsou z útočníků lepší jen Holešinský, Indrák a Matýs. Zatímco za devět kol v Boleslavi zapsal Söderlund dva góly a jedinou asistenci, na západě Čech přidal ke dvěma trefám už pět přihrávek, navíc i vítězný nájezd v Liberci. „Využívám hlavně své rychlosti,“ míní.

Hbitý Švéd dostává na ledě pořádný prostor. Za Indiány odehraje téměř 21 minut na utkání, zatímco v Bruslařském klubu to bylo o sedm minut méně! „Rád hraju hodně, asi jako každý. Jsem rád, že dostávám dost prostoru,“ ocenil Söderlund.

V Boleslavi byl při dlouhotrvající krizi obětí změn. Jeden zápas odseděl na tribuně a těsně před svým koncem byl přeřazen až do čtvrté lajny. „Bylo to pro mě složité. Neměl jsem moc času na ledě, tak bylo složitější se prosazovat,“ připustil.

A tak nebylo divu, že chtěl z posledního klubu tabulky sám zmizet. Došlo tedy k oboustranné dohodě a sportovní manažer Martin Ševc uvolnil Söderlunda do Plzně. Nikoliv výměnou, ale bez náhrady. „Moc jsme o tom nemluvili, ale trenérům se asi nelíbil můj styl. V Plzni cítím větší svobodu,“ prozradil.

Na závěr ještě jedna poznámka. Namísto Söderlunda nakonec Ševc přivedl jiného Švéda, a to power forvarda Joachima Rohdina. Ten se ze šesti zápasů zatím nerýsuje jako někdo, kdo by měl spasit poslední tým tabulky. Přestože dostává v průměru 19 a půl minuty na utkání, zapsal teprve jediný bod za gól a v pokročilých statistikách se řadí do nejhorší třetiny ze všech extraligových útočníků.