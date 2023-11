ANALÝZA: Vítkovice tápou i s novými trenéry

Na začátek je třeba připomenout, že vzorek rozebíraných zápasů není moc velký, navíc se Vítkovičtí potýkali také s početnou marodkou. Nejvíce se to projevilo v utkání se silnými Pardubicemi, kde byli výrazně horším týmem a po zásluze prohráli 0:2.

Pod Trnkou hrají Vítkovice trochu umírněnější styl. Nejsou tolik dominantní, zároveň ale soupeřům nepovolují tolik šancí jako pod Holaněm. Co mají oba realizační týmy stejné, je, že nedokážou probudit klíčové útočníky týmu.

SESTŘIH: HC Olomouc vs. HC Vítkovice Ridera 3:2 ppVideo : Tipsport Extraliga / BPA

SESTŘIH: HC Vitkovice Ridera vs. HC Dynamo Pardubice 0:2Video : Tipsport Extraliga / BPA

O to více překvapuje, jak Vítkovice proplouvají Ligou mistrů, kde postoupily do čtvrtfinále. Nic na tom nemění fakt, že to bylo částečně zásluhou kontumace prvního utkání s finským Lahti v osmifinále.