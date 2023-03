Autor hattricku Koblasa si pochvaloval, že Vary nerozhodil výpadek. Rvačky na tribuně si nevšiml

Devětadvacetiletý Koblasa potvrdil formu ze základní části, v které si s 18 góly vytvořil své kariérní maximum. "Poslední hattrick si pamatuju, protože jich zase tolik nebylo. Předchozí jediný jsem dal v barážovém utkání proti Budějovicím za Chomutov," připomněl Koblasa duel z 23. dubna 2019, v němž sice Piráti vyhráli 6:4, ale bylo to už jen loučení po jistotě sestupu.

Tentokrát si mohl třígólové představení započítané už do nejvyšší soutěže patřičně vychutnat. "Jsem samozřejmě hrozně rád, když mi to vyšlo, že jsme k tomu i vyhráli. Je to samozřejmě úplně jiné, než to slavit třeba při prohře," podotkl Koblasa.

Potyčka u mantinelu během zápasu Karlových Varů s Olomoucí.

Energie dokázala odpovědět na úvodní prohru 1:4, kterou utrpěla v duelu, jehož první třetina se odehrála v Olomouci ve středu a další dvě se kvůli nezpůsobilému ledu dohrávaly ve čtvrtek. "Jsme spokojení. Vyhráli jsme i celkem přesvědčivě. Nebýt toho výpadku po tom oslabení, tak jsme to celý zápas tak nějak kontrolovali," hodnotil zápas Koblasa.

Karlovarský kapitán Jiří Černoch před olomouckým brankářem Janem Lukášem.

Západočeši po jeho první brance vedli, ale po vyloučení Dávida Grígera na pět minut a do konce utkání v oslabení dvakrát inkasovali a pak prohrávali už i 1:3.

"Bylo to náročné, ale spíš kvůli tomu, že jsme měli pocit, že jsme celou třetinu soupeře přehrávali a nakonec nám tam padly dva góly v posledních dvaceti vteřinách. To bylo hodně nepříjemné, navíc pak soupeř přidal hned třetí, když jsme ubránili celý zbytek oslabení. Když doskočil pátý hráč, tak jsme vzápětí dostali gól," konstatoval Koblasa.

Karlovarští slaví vítězství.

"To nebylo úplně ideální, ale i trenéři nám řekli, abychom hráli furt stejně. A bylo vidět, že tomu všichni věříme. Všichni jsme viděli, že jsme je v první třetině k ničemu nepustili. Hráli jsme furt stejně a nevěšeli jsme hlavy z toho, že jsme dostali smolné góly," pochvaloval si obrat.

Těšila jej podpora fanoušků v KV Areně, kam zavítalo 4164 diváků. "Myslím, si, že nám ten obrat pomůže, ale největší euforie jsou diváci a jejich kulisa. Dneska to bylo fantastické," ocenil Koblasa.

Jiří Černoch z Karlových Varů a hlavní rozhodčí Daniel Pražák se ocitli na ledě.

Energie bude po problémech s ledem v Olomouci hrát doma i třetí zápas série, určitě se pak vrátí na úterní duel na Hanou a tam by se konal i případný pátý souboj. "Myslím, že Olomouci se to trošku vrátilo za to, jak se nám posmívali, když se to stalo tady v sezoně. Tak jim to rolba vrátila," komentoval Koblasa středeční potíže s rýhou v ledu. V Karlových Varech se kvůli rozbité rolbě neodehrál duel s Olomoucí 25. září ve 4. kole, který ani nezačal a byl odložen.

Dnes se emoce přenesly i do hlediště, kde se pustili olomoučtí diváci do domácích. "K tomu určitě trošku napomohlo to první utkání v Olomouci. Stala se tam nějaká událost, i na internetu se to táhlo a fanoušci mezi sebou se trošku špičkovali. To se projevilo dneska," podotkl Koblasa.

V sektoru fanoušků Olomouce zasahovala pořadatelská služba a policie.

"Ale myslím, že je to pro nás dobře, protože tady máme fanoušků obrovskou přesilu a díky tomu nás to víc žene dopředu," prohlásil Koblasa, který v té chvíli netušil, jak moc to bylo v hledišti vyhrocené. "Ani jsem si toho nevšiml, že by se tam porvali fanoušci."