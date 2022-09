Bílí Tygři tahají nechtěný rekord. Tohle jsem ještě nezažil, přiznal Flynn

„Nás ten hokej prostě baví," vtipkovali Severočeši na sociální síti, když v neděli jako první v extraligové historii dotáhli úvodní čtyři zápasy do nerozhodného výsledku. Jenže ve tříbodovém systému tím zároveň sčítají i ztráty.

„Doufám, že už se to brzy změní a urveme vítězství za tři body. Nevím, proč tomu tak je...," kroutil hlavou liberecký kouč Patrik Augusta, jehož tým v posledních třech zápasech bral pokaždé po bodu.

„Určitě bychom už chtěli tři body, ale na druhou stranu lepší jeden bod než žádný. Tohle jsem ale ještě nezažil a snad už co nejdříve tři body mít budeme," pověděl liberecký útočník Oscar Flynn.

Po stoprocentním zisku toužili již proti Plzní, jenže tentokrát jsou rádi i za jeden bod. Bulíř a spol. před poslední třetinou prohrávali už 0:2 po gólech Zámorského a Mertla. „První dvě třetiny byly něco šíleného. Stříleli jsme do ničeho, nikdo nebyl před bránou, chyběl důraz. Bylo to takové nijaké," popsal Flynn. Až v poslední dvacetiminutovce s parťáky zabral.

„Trápíme se s produktivitou a čím déle to trvá, tak i na těch nejlepších hráčích vidíte trochu nervozity. Předchozí dvě utkání jsme byli lepší než soupeř a ani jedno jsme nevyhráli. Teď s Plzní to bylo půl na půl a zase jsme nevyhráli. Musíme najít cestu k tomu, abychom měli lepší začátky a abychom taky chvíli vedli. Za těch šest zápasů jsme to zažili jen párkrát. Jestliže budeme mít od začátku nasazení jako v závěru, budeme mít větší šanci na výhru," pověděl Augusta.