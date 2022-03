Liberec - Brno 6:1 Stav série 3:2 Bílí Tygři zvládli rozhodující bitvu, teď narazí na Spartu

Minuta Min. Tým Hráč Akce 14. Ordoš 1 : 0 22. Birner 2 : 0 26. Klepiš 3 : 0 40. Ordoš 4 : 0 41. Zaťovič 4 : 1 60. Birner 5 : 1 60. Gríger 6 : 1 Záznam online reportáže

Hokejisté Liberce porazili v rozhodujícím pátém utkání série předkola play off extraligy Brno 6:1 a postoupili do čtvrtfinále. Bílým Tygrům se to podařilo v dohraných vyřazovacích bojích pošesté za sebou. Jejich dalším soupeřem bude Sparta. Série začne úvodními dvěma souboji v pondělí a v úterý v Praze.

Foto: Vít Černý, ČTK Hokejisté Liberce se radují z brankyFoto : Vít Černý, ČTK

Článek Liberečtí se dokázali oklepat ze dvou předchozích nevyužitých mečbolů z ledu Komety, kde navíc Brňané ve čtvrtém utkání otočili stav z 0:2 na 3:2 v závěrečných osmi minutách. Tentokrát vedli Severočeši ve 26. minutě už 3:0. Hosté se prosadili až za stavu 0:4. Dvěma góly dovedli tým kouče Patrika Augusty k postupu Jan Ordoš a Michal Birner, tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenal další útočník Dávid Gríger. Oba soupeři mohli pro klíčovou bitvu série využít důležité útočníky. Zatímco brněnský Mueller naskočil zpět po jednozápasovém trestu, domácí Filippi se po zdravotních problémech představil ve vyřazovacích bojích poprvé. Hostující branku hájil tentokrát Tomek. Tipsport extraliga Ridera slaví postup, Hanáci po velkém dramatu končí Hned v úvodních minutách prověřil jeho pozornost z úhlu Birner. Právě zkušený liberecký útočník byl pak v končící sedmé minutě prvním vyloučeným hráčem. Moc ale nechybělo, aby v oslabení udeřili Vlach se Šírem. Rány kanonýra Muellera na druhé straně se minuly účinkem. Ve 14. minutě otevřel skóre svým prvním dnešním zásahem Ordoš, jemuž dali hosté až příliš mnoho prostoru, domácí útočník si vyjel od postranního hrazení do palebné pozice a povedenou ranou prostřelil Tomka. Holík a Krištof mohli ještě do přestávky kontrovat v početní výhodě, jenže Kváča byl proti a uhájil domácím těsné vedení. Protože se v čase 19:48 nechal vyloučit Bartejs, nastupovali Liberečtí do druhé třetiny s přesilovkou v zádech. Nabízenou příležitost také využili. Filippi pálil, Tomek vyrazil kotouč přímo na čepel Birnera a ten snadno zakončil do prázdné branky. Nabuzení Severočeši přidali už ve 26. minutě další gól: Klepiš sice nasměroval puk nejprve na tyčku odkryté branky, ale hned vzápětí ho už zblízka uklidil za brankovou čáru. V polovině základní hrací doby zmáčkli Brňané domácí celek před Kváčou, Doudera však ve velké šanci minul. O chvilku později Rákos nepřekonal Kváču ani na tři pokusy. Brňané dřeli a snažili se vrátit do hry o postup, jenže kýžený gól naděje stále nepřicházel. Do třetí dvacetiminutovky nakonec nastupovali dokonce s čtyřbrankovým mankem, neboť je v posledních sekundách před přestávkou nachytal ze sólového úniku Ordoš. Kometa přesto nerezignovala. V čase 40:53 smazal nulu na jejím kontě kapitán Zaťovič. Další šance už však zlikvidoval Kváča. V 52. mohl Gríger definitivně rozhodnout bekhendem, přesouvající se Jekel však vytěsnil puk hřbetem lapačky. V závěru sáhli Brňané k dlouhé power play, čehož využil Birner. Po pěkné souhře pak ještě překonal brněnského gólmana Gríger. Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Branky a nahrávky: 14. Ordoš (Gríger, Šmíd), 22. Birner (Filippi, Šmíd), 26. Klepiš (Kolmann, Rosandič), 40. Ordoš (Gríger, Klepiš), 60. Birner (Filippi, Klapka), 60. Gríger (Rychlovský) - 41. Zaťovič (Mueller, P. Holík). Rozhodčí: Kika, Mrkva - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 5269. Konečný stav série: 3:2. Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Kolmann, Rosandič, Melancon, Derner, od 41. navíc Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Klepiš, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - A. Najman, J. Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta. Brno: Tomek (26. Jekel) - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey, od 41. navíc L. Forman - Mueller, A. Zbořil, Vincour - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - I. Sedláček, Krištof, Jenyš - T. Šoustal, Rákos, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous. Tipsport extraliga Kelemen ukončil naděje Indiánů, postupují Bruslaři

