Čerešňák nejprve zahodil tutovku, pak těsně před sirénou rozhodl: Šel jsem to tam napálit

Je to velká úleva, že jste zvládli tak těžký zápas?

Rozhodně, v prodloužení nikdy nevíte, co se stane. Hráli jsme trpělivě a měli jsme šance. Trenéři nás varovali, že to bude určitě těžší zápas než v pátek, takže jsme s tím počítali. Minule nám to tam napadalo a teď jsme se v zakončení možná trochu trápili, ale i tak jsme hráli dobře. Trpělivě, ze zajištěné obrany. Výhra je výhra.

A pro vás jako autora rozhodující trefy ještě sladší. Mířil jste?

Šel jsem to tam jenom napálit. Měl jsem hlavu dole a snažil jsem se hlavně trefit puk. A branku. Vůbec jsem netušil, kolik zbývá času. Viděl jsem, že někdo z našich stáhl dva soupeře do brankoviště a přede mnou se otevřelo okno, do kterého jsem najel a dostal přihrávku od Lukáše Radila. Naštěstí to tam padlo. Pak to ještě pojistil Tomáš Dvořák do prázdné brány. Všichni jsme za výhru moc rádi.

Velkou šanci jste měl už čtyři minuty před koncem. Tak jste se nakonec vykoupil?

Tak to neberu. Je to spíš odměna pro celý tým. Při té tutovce jsem přihrávku Lukáše Sedláka vlastně neviděl. Zaskočilo mě, že mám najednou puk na čepeli.

Překvapilo vás, jak dobře Olomouc bránila střední pásmo?

V play off nikdo nechce pustit střední pásmo zadarmo, takže se není co divit, že Olomouc hrála jinak. Soupeř udělal změny v obraně i v rozehrávce. Něco jsme si k tomu řekli, ale na ledě je to vždycky i trochu o improvizaci.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Pardubice se radují z branky.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Jak jste spokojený se začátkem play off, do něhož vstupujete jako jedni z hlavních favoritů?

Ideální start do čtvrtfinále. Během dvoutýdenního volna jsme dostali školení, jak máme hrát. Klasika před play off. Každý to pochopil, ale je teprve začátek. Nesmíme nic podcenit. Hlavní je mít na stále stejný přístup, být zodpovědní a nebláznit. Jedině tak můžeme být úspěšní.

Myslíte, že vás v úterý a ve středu na ledě soupeře čeká ještě větší test?