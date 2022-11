Černoch prodloužil smlouvu ve Varech, Chabada si splnil sen v Pardubicicích

"Jsme moc rádi, že se nám podařilo s Jirkou domluvit na pokračování jeho působení v našem klubu. Víme, že o něj měla zájem řada týmů nejenom z extraligy, o to víc jsme rádi, že bude v Karlových Varech pokračovat. Patří mezi klíčové osobnosti mužstva," řekl sportovní manažer Václav Skuhravý na klubovém webu.

"Je to pro mě splněný sen a takové zadostiučinění. Vždycky jsem doufal, že si vybojuji smlouvu s Dynamem, což se teď stalo, takže mám obrovskou radost. Výkony mohou být vždycky lepší, ale zatím si plním cíle, které jsem do sezony měl. Věřím, že to bude ještě lepší," uvedl Chabada.