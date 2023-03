Chceme uspět pro sebe, ne dokazovat, že to jde i bez Varadi, říká kapitán Třince Vrána

Vrátil se do předkola a ve třetím utkání na ledě Litvínova vstřelil postupový gól při vítězství 4:2. „Mám z něj radost, ale především mě těší, že jsme postoupili. Když nepočítám Ligu mistrů v úvodu sezony, odehrál jsem pouze šest zápasů. Pořád se proto do toho teprve dostávám," řekl Vrána.

Hned ve čtvrtfinále play off se bude opakovat poslední finále. S jakými očekáváními proti svému bývalému klubu půjdete?

Přijde zase hodně lidí, loni jsme proti sobě hráli finále, takže ty zápasy budou mít tempo, hodně emocí a musíme se nachystat. Všichni se těšíme hodně.

V čem bude Sparta nepříjemná, kdo může dělat problémy?

Zkušených kluků z loňského finále je tam dost, další zkušenosti nabírají, takže si myslím, že budou připravení. Hrál jsem proti nim až to poslední utkání v základní části, takže sám nevím. Ale bude to těžký soupeř.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Vrána z Třince během utkání finále play off extraligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Kvůli nepovedené poslední čtvrtině základní části vás teď na úvod čekají dva zápasy v Praze. Je Sparta favoritem série?

Sparta po výměně trenéra začala hrát výborně, mám dojem, že neprohráli moc zápasů, chytili fazonu, mančaft mají vyrovnaný, protože přišlo pár kvalitních hráčů. Nebude to nic jednoduchého, těžký soupeř, který právem skončil tam, kde skončil. Ale pokusíme se u nich nějaký zápas urvat.

Není škoda, že se utkáte už nyní?

Když chceme postoupit, musíme porazit všechny. Na výběr v této části play off už moc není, všechno to jsou kvalitní týmy. Uvidíme v neděli, jak na tom kdo bude.

Tahle sezona je pro Třinec trochu zvláštní. Po třech titulech odešly některé opory včetně trenéra Václava Varadi. Dalo by se to nazvat jako nový začátek, nebo má váš tým stále silný a stabilní základ a ty nejvyšší ambice?

Tak já myslím, že ten základ je tady pořád stejný. Snažíme se mít pořád stejné nastavení, i když změn bylo letos víc. Ale jsme ve čtvrtfinále, máme proti sobě Spartu a věříme, že navážeme na výsledky z předešlých let.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Takhle slavil Václav Varaďa v dubnu letošního v pražské O2 areně zisk titulu s Třincem. Nyní by měl v libeňské hale působit jako kouč domácí Sparty.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Vždy se řeší, jestli je pro mužstvo dobré být rozehraný z předkola, nebo odpočinutý jako Sparta. Dokážete to před čtvrtfinále posoudit?

Jestli budeme rozehraní, nebo Sparta odpočatá, nedokážu říct, protože jsem předkolo ještě nikdy nehrál. Ty zápasy nebyly jednoduché. Mohla se ta série natáhnout až na pět utkání a jsme moc rádi, že jsme to ukončili už po třech. Měli jsme tak čas si odpočinout. Ale ve čtvrtfinále se ty rozdíly budou mazat. Všichni do toho půjdou naplno a nevěřím, že to udělá velký rozdíl.

Bude proti Spartě rozhodovat disciplína?

Také, je náročné ji udržet, držet se. Proti Litvínovu to nebylo, jak bychom si přáli, bylo tam hodně vyloučení a dělali jsme věci, co jsme nechtěli. Zápasy jsme ale zvládli, to je důležité. Je tady pár hráčů, co tu dřív nebyli, my ostatní ty věci máme nalité, zautomatizované, pro nás je to možná jednodušší. Věřím, že proti Litvínovu jsme si ukázali cestu a když budeme všichni dodržovat, co si řekneme, tak máme šanci postoupit dál.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Třinecká radost po druhé výhře nad Litvínovem v předkole play off.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Kdo bude pod větším tlakem? Sparta, která dlouho čeká na titul, nebo Třinec, který tři obhajuje?

Asi záleží, jak to kdo bude brát. Sparta to má každý rok stejné, pořád se mluví o tom, že dlouho neudělali titul a že jsou pod tlakem. Víme, že do týmu zase investovali, přivedli nové hráče, tým je velice vyrovnaný, kvalitní. Tlak určitě bude ale i u nás. Vyhráli jsme třikrát po sobě, nechceme vypadnout ve čtvrtfinále. Sezona byla jaká byla a není to jednoduché. Bylo by skvělé postoupit dál a mít možnost bojovat o obhajobu. Je to o tom, kdo jak si kdo tlak připustí.

Chcete všem ukázat, že to jde i bez trenéra Václava Varadi?

(usměje se) Všichni to budou řešit. Každá sezona je jiná. Venca tady měl určitý tým, ten se ale změnil. Porazili jsme Litvínov 3:0, každý si chce zopakovat zážitky. Sám pro sebe. Není to tak, že bychom si chtěli dokázat, že to zvládneme i bez trenéra Varadi.

Loni na Spartě lítaly na vaši střídačku mince, hrozilo ukončení zápasu. Čekáte to podobně vyhrocené?

Čekat můžeme cokoliv. V některých momentech to loni bylo ohledně fanoušků až za hranou, což mě překvapilo. Čekal bych to spíš někde jinde. Uvidíme. Je to čtvrtfinále, ne finále, možná bude větší klid. Do varu může fanoušky dostat jakákoliv maličkost, tak uvidíme, co se bude dít.

Před zraněním jste byl lídrem elitní formace, nyní máte místo ve třetí formaci. Hraje to ve vašich očích nějakou roli?

Vůbec. S trenérem (Zdeňkem Motákem) jsme o tom mluvili a nečekal jsem, že se vrátím a budu mít tu stejnou pozici, jako před operací. Přesilovka funguje, kdybych byl trenér, taky bych do toho asi nesahal. Hraji ve třetí lajně, odehraju tolik času, kolik dostanu a snažím se dělat svoji práci.

Hrajete třetí lajnu s Vladimírem Draveckým, který přijal v Třinci roli mentora. Nezkouší vychovávat teď i vás?

Už se smál, že po jeho zádech se můžu vyšplhat výš. On tu svou roli s mladýma dělá perfektně. Když přišel Miloš (Roman) nebo Patrik (Hrehorčák), udělal s nimi soustu práce. A kluci byli snaživí, vnímali jeho poznatky, chtěli se učit. Vladovi tahle role sedla. A co se mě týká? My dva už se asi moc nových triků nenaučíme. Navíc já jsem starší! Jediný v týmu. S Vladem se známe dlouho, měl jsem možnost poznat ho velmi dobře. Je vidět, že s mladými umí pracovat, umí s nimi mluvit. A není mu to jedno. Má zájem, jde mu o to, aby se kluci posunuli dál a měli kariéru dlouhou. Ale není to pro každého. Ne každý to umí.

