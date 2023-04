Další prodloužení a historické finále pro Hradec. Je to neuvěřitelný úspěch, těší Martince

„Bylo to zase stejné, jako ty předešlé zápasy, kterých bylo sedm, ale ve finále časově přes devět. Vyrovnané, v každém střídaní na krev. Hráči ze sebe vydali maximum a rozhodly maličkosti a někdy i štěstí," vykládal trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Hradec si finále zahraje v historii vůbec poprvé. „Je to neuvěřitelný úspěch a musím hráčům jen poděkovat. Bojovali neskutečně a to štěstíčko se nakonec přiklonilo k nám," pokračoval Martinec.

Semifinálová bitva mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové nabídla pět zápasů, které šly do prodloužení, šesté se stalo historicky nejdelším zápasem extraligového play off (138:51). Celkově spolu hokejisté zápolili na ledě téměř deset hodin čistého času. Hradec v sérii vedl tři nula na zápasy, postup si ale hokejisté z východu Čech vybojovali až v posledním možném zápase. „Byla to pro nás nepříjemná situace. Série nám mizela, ale dokázali jsme zvednout hlavy a k rozhodujícímu utkání jsme jeli s vírou, že vyhrajeme a finále si vybojujeme. Myslím, že ta víra byla tím rozhodujícím faktorem," říkal trenér Hradce Králové.

Přehled sérií hokejové extraligy s největším počtem prodloužených zápasů: Počet prodloužení Série Fáze Sezona 5 Hradec Králové - Vítkovice 4:3 semifinále 2022/23 4 Slavia - Sparta 4:3 semifinále 2003/04 4 Chomutov - Třinec 4:2 čtvrtfinále 2016/17 3 Zlín - Vítkovice 4:3 semifinále 2004/05 3 Liberec - Třinec 4:3 čtvrtfinále 2006/07 3 Pardubice - Vítkovice 4:3 čtvrtfinále 2011/12 3 Zlín - Hradec Králové 4:2 čtvrtfinále 2013/14 3 Třinec - Sparta 4:2 semifinále 2014/15 3 Zlín - Třinec 3:2 předkolo 2015/16 3 Mladá Boleslav - Hradec Králové 4:2 čtvrtfinále 2015/16 3 Třinec - Hradec Králové 4:2 semifinále 2017/18 3 Liberec - Brno 4:2 semifinále 2018/19 3 Brno - Vítkovice 3:2 předkolo 2020/21 3 Liberec - Sparta 4:3 semifinále 2020/21 3 Mladá Boleslav - Hradec Králové 4:1 čtvrtfinále 2021/22

Vítkovice se mohly stát prvním týmem, který by v play off otočil sérii z 0:3 na 4:3 a neměly k tomu vůbec daleko. Hned zkraje prodloužení si do slušné šance nabruslil Petr Fridrich, na Matěje Machovského ale nevyzrál. I ony si pak zahrály přesilovku, narozdíl od vyrovnávací trefy Marka Kaluse ve druhé třetině s ní ale nenaložily úplně dobře.

Důraz v brankovišti a v Ostravě je skóre opět nerozhodné! 🥅🚨 #VITMHK #TELH pic.twitter.com/tBuxxepkBT — Tipsport extraliga (@telhcz) April 15, 2023

„Ve druhé třetině jsme se přesilovkou nakopli a byli jsme pak lepší, ale nedokázali jsme vstřelit další gól a ten jeden byl dnes málo. Bohužel jsme si v dalších přesilovkách už nepomohli," litoval trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Vítkovic Miloš Holaň na pozápasové tiskové konferenci.

Utkání pro jeho tým neskončilo, ani nezačalo dobře. Po sotva dvou a půl minutách vyřadila nenápadná střela obránce Graema McCormicka ze hry nejproduktivnějšího hráče Vítkovic Petra Gewieseho, kterého trefil letící puk tak nešťastně, že domácí obránce plival krev a musel být odveze do nemocnice. Z ní pak ve třetí třetině pozdravil z kostky spoluhráče i diváky. „Zatím nevím, co s ním je. Viděl jsem jen fotku na kostce. Ale měl fazonu, sbíral body a chyběl nám," řekl Holaň.

PETR GEWIESE JE V POŘÁDKU | Zraněný Petr Gewiese je v pořádku, zdraví z nemocnice a děkuje za podporu! A fandí na dálku 👍💪 pic.twitter.com/xKDj2N4Twz — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) April 15, 2023