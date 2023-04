Hrana byla tenká, ale poslední maličkost vyzněla pro nás, říkal hradecký trenér

Fotogalerie +1

Sedmý zápas se v extralize prodlužoval po deseti letech a nastavení nabídlo hru v početní výhodě oběma celkům. Vítkovičtí s ní nenaložili dobře, naopak Hradci stačilo 38 sekund z Kochova trestu za podrážení, aby jeho neproduktivnější hráč v play off Oliver Okuliar (3+5) vybruslil od pravého mantinelu do ideální střelecké pozice a nekompromisně zakončil. „Mám velikou radost, že jsme to nakonec takhle urvali," říkal slovenský útočník, jenž byl autorem postupového gólu.

„Jsme teď všichni moc šťastní. Hráči ukázali obrovský charakter, sáhli si úplně na dno sil. Byl to zápas číslo sedm, ale počtem odehraných minut jsme se dostali k desátému. Obrovská únava už byla znát na obou týmech, hrana úspěchu a zmaru byla děsně tenká. Nakonec se nám ulevilo, že ta poslední maličkost, rozhodující detail vyzněly pro nás," vykládal hradecký kouč Tomáš Martinec.

Radost v týmu Mountfieldu ostře kontrastovala s vítkovickým smutkem. Tváře domácích takřka zkameněly. „Udělali jsme kvantum práce, bylo to zase obrovsky vyrovnané, ale nakonec jdeme z ledu zklamaní," líčil domácí trenér Miloš Holaň, jenž byl přesvědčen, že se misky vah nakonec překlopí na stranu jeho týmu.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zklamaný brankář Vítkovic Aleš Stezka (vlevo) a Dominik Lakatoš z Vítkovic po inkasované brance.

„Když Aleš Stezka sedm minut před koncem základní hrací doby chytil trestné střílení, dal nám velkou šanci vyhrát. Tam jsem uvěřil, že se nám to povede. Bohužel my přesilovku v prodloužení neproměnili, soupeř ano," doplnil vítkovický kouč.

Hradec ovládl nastavení v poměru střel 15:5, Vítkovice nakonec nespasilo ani 48 zásahů výtečně chytajícího Stezky, jenž se v utkání zaskvěl i při trestném střílení. „Provedeno bylo dobře, chyběla mu jen třešnička v podobě zakončení. Nepřehodil jsem Stezkovi beton. Nepropadal jsem ale panice a věřil, že ten vítězný gól prostě dáme později," vyprávěl Aleš Jergl.

Hradec postupuje poprvé v historii do finále play off #TELH! 🙌💥 V sedmizápasové strhující bitvě si poradil s Vítkovicemi. ✅ Jak jste si sérii užili? 👀 📲: https://t.co/2gEfAsb1VS pic.twitter.com/IouErBicXb — Tipsport extraliga (@telhcz) April 15, 2023

Už ve třetí minutě po zásahu pukem do ledvin opouštěl kluziště na nosítkách vítkovický obránce Gewiese, dokonce přímo na ledě zvracel krev. Autor devíti gólových asistencí v letošním play off se už na led nevrátil a záhy Stezka v domácí brance vychytal při velké šanci hradeckého Zachara. „Snažili jsme se být hodně aktivní, lítat co to jde, abychom byli na puku a střílet prakticky ze všeho. Hodně zodpovědně dozadu, dalo se čekat, že to bude dost opatrné, aby nikdo neudělal chybu," říkal obránce Filip Pavlík.

Hradec se dostal do vedení gólem Miškáře, jenž se trefil proti Vítkovicím už potřetí. Odpověď Vítkovic přišla hned za čtyři minuty z přesilovky. „Nechali mě tam jako hráče na masce. Od Lakyho přišla výborná střela na lapačku, stačilo si jen najít puk, který neměl Machy pod kontrolou," přibližoval autor jediné domácí trefy Marek Kalus.

Důraz v brankovišti a v Ostravě je skóre opět nerozhodné! 🥅🚨 #VITMHK #TELH pic.twitter.com/tBuxxepkBT — Tipsport extraliga (@telhcz) April 15, 2023

Pak už to byl jen tuhý boj, který přinesl šance na obou stranách a rozhodnutí ve prospěch hostů z hole Okuliara. Pro Vítkovice bylo složité porážku vstřebat, i když fanoušci vyjadřili svému týmu i po smolném konci hlasitou podporu