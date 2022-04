Do semifinále exceloval, ve finále zhasnul. Druhé místo si nikdo nepamatuje, ví Chlapík

Hodně těžce to koušete?

Můžeme si říkat, že i stříbro je hezký, ale já z něj radost nemám. Naopak je to obrovské zklamání. Chtěl jsem vyhrát zlato!

Proč to nevyšlo?

Kromě jednoho zápasu (toho pátého), kdy jsme prohráli 3:7, to bylo vyrovnané. Ale Třinec má dobrý a organizovaný tým. Mají hráče dlouho po kupě a ti vědí, co mají dělat. Jejich defenziva je fakt neskutečná, nabídli nám toho málo. Vyhráli zaslouženě.

Tušíte, jak dlouho vám potrvá se s finálovou prohrou vyrovnat?

Teď bezprostředně po zápas jsem nas*anej. Vyspím se, s klukama někam zajdeme a bude trošku líp. Ale je to hrozná škoda. Ta parta, kterou jsme tedy měli... Na Třinec jsme měli, všichni to vědí. O to je to horší.

Předpokládám, že povedená sezona z osobního hlediska je jen slabou náplastí.

Upřímně? Vyměnil bych ji za to teď slavit na ledě. Postupem času, až se na to podívám za pár měsíců nebo let, si můžu říct, že to (z mé strany) bylo super. Ale teď bych to vyměnil za to, co se děje vedle (v kabině Třince).

Ještě v listopadu, kdy byla Sparta v hluboké krizi, se finále jevilo jako utopie. Alespoň tím se můžete utěšovat?