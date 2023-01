Dostal jsem to na talíři, zavřel oči, plácnul do toho a spadlo to tam, smál se kat Olomouce Kohout

„Dostal jsem to naservírované na talíři. Zavřel jsem oči, plácnul do toho a spadlo to tam. Ani jsem nevěděl, jaký je čas. Vyšlo to fantasticky. Líp to ani nešlo. Kluci říkali, že řvali tři, dva, jedna ze střídačky a modlili se, aby to klaplo. Sudí to pak potvrdili, takže paráda. Tři body jsou pro nás nesmírně důležité," radoval se šťastný střelec. Podobnou koncovku už jednou zažil. „Ne však se šťastným koncem pro nás. Teď to bylo poprvé," smál se.