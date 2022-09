Duda: Když podepíšeš se Spartou, nic jiného než titul se od tebe nečeká. Kdo je největší posilou?

„Sparta je hrozně specifická, ne každý hráč tam dokáže hrát," říká 43letý hokejový expert a uvádí příklad dřívější posily ze zámoří. „Podívejte se na Davida Kašeho, jak se trápí, aby ukázal svůj potenciál. Na to fakt musíš dobře nastavenou hlavu, být natrénovaný a psychicky silný," míní bývalý hokejista, který se aktuálně věnuje trénování individuálních dovedností.

Hodí se Pavel Patera do Sparty? Diskutujeme v PříklepuVideo : Sport.cz

„Dominik je pořád hrozně kvalitní útočník, na českou extraligu bych řekl nadstandardní, špičkový. Otázka zní, jak je to s jeho zdravím, jak se bude cítit," vysvětluje někdejší reprezentační útočník.

Co se týká ryze hokejových dovedností, nešetří na adresu 28letého forvarda chválou. „Umí dobře na puku, je kreativní, umí dávat góly, umí na ně nahrávat, je to komplexní hokejista. Pro každého spoluhráče je to hráč, s kterým chceš hrát," vyzdvihuje Duda.