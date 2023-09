Emoce na Kladně! Dotchin si vyšlápl na Chlapíka, na ledě ale dominovala Sparta

Dotchin po bitce zamířil rovnou do kabin. Před sparťanskou střídačkou gesty připomínajícími kuře naznačil, co si myslí o odvaze hostů, protože Chlapík se rvát nechtěl. „Vyskakoval po jednom z našich nejofenzivnějších hráčů a za rozhodnutého stavu. Tohle je přes čáru. Měli bychom k sobě mít nějaký respekt a nechtít se zranit. V Americe by si to ani nedovolil,“ kritizoval počínání kanadského obránce kapitán Sparty Michal Řepík.