Emoce tryskaly, Vítkovice cítily křivdu. Majitel Pavlík spílal rozhodčím

Nejvíce byl po zápase slyšet majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík, jenž v tunelu mezi ledovou plochou a šatnami hlasitě spílal dvojici rozhodčích Oldřichu Hejdukovi a Jiřímu Ondráčkovi. "Jste zkorumpovaný," řval mimo jiné Pavlík. Do řeči naopak nebylo jak kapitánovi Dominiku Lakatošovi, tak trenérovi Miloši Holaňovi.

„Nebudu se k situacím, které byly zkoumány na videu nijak vyjadřovat," řekl pak na tiskové konferenci trenér Vítkovic Miloš Holaň. A podobně se vyjádřil i Lakatoš. „Semlelo se to takto, to je hokej." Video? „Nechci odpovídat," prohodil ke zkoumaným situacím vítkovický kapitán.

Video bylo v zápase v akci třikrát. Nejprve se zkoumalo, zda při střele Lakatoše, která byla první, co po 126 minutách semifinále prošla v sérii ve hře až do branky, nestál v brankovišti Marek Kalus. Patu brusle v něm měl, rozhodčí ale gól uznali a stejně rozhodli i čtyři minuty před třetí sirénou, když byl na brankáře Vítkovic natlačen Oliver Okuliar a poté kolem Stezky prosvištěl puk po střele obránce hostí Graeme McCormaka.

„Ta pravidla jsou nejasná a ani my hráči nevíme, jestli to bude gól, nebo nebude. Kalousek stál v brankovišti, ale prý nestínil, mně v Třinci takový gól neuznali. Nemají to rozhodčí jednoduché," zastal se mužů v pruhovaném kapitán Hradce Králové Radek Smoleňák.

Měl to s komentářem k rozhodčím snazší. Jeho tým vyhrál, protože třetí verdikt u videa znovu nahrál Východočechům. Vítězný gól Hradce Králové padl poté, co puk do domácí branky dopravil odrazem od brusle Patrik Miškář.

OHLASY TRENÉRŮ | Trenéři Miloš Holaň a Tomáš Martinec hodnotí 2. zápas semifinále Generali Česká pojišťovna play off mezi HC VÍTKOVICE RIDERA a Mountfield HK #VITvMHK 2:3 PP #TELH https://t.co/GD9gGL8Kiq prostřednictvím @YouTube — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) April 5, 2023