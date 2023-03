GLOSA: Zlepšení, ale sedmé místo je pro Kometu málo. Návrat na výsluní se o rok odkládá

Oproti minulé sezoně to je sice zlepšení, avšak zdaleka ne takové, aby mohli být v klubu se slavnou tradicí se sezonou spokojeni. Zatímco před rokem ztroskotali brněnští hokejisté už v předkole extraligového play off na Liberci, tentokrát došli aspoň do čtvrtfinále, v němž po šestizápasové bitvě nestačili na Vítkovice. V konečném pořadí obsadili sedmou příčku.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK Zklamaní hokejisté Komety BrnoFoto : Sport.cz s využitím ČTK

Článek Vytoužený návrat Komety zpátky na výsluní, jak prozpěvují její fanoušci, se tedy zatím nekonal, byť majitel klubu Libor Zábranský přivedl před sezonou několik zajímavých posil včetně bronzových medailistů z mistrovství světa Fleka, Kundrátka či Ščotky. I proto, že šéfovi Komety nevyšla sázka na staronového kouče Martina Pešouta. Zatímco v říjnu si tým pod jeho vedením připsal sedm výher v řadě, v listopadu a v prosinci se dostal do vleklé herní i výsledkové krize. Jednu chvíli se dokonce příznivci Komety obávali, aby se brněnský celek vůbec dostal do vyřazovacích bojů. Uprostřed krize se týmu ujal místo odvolaného Pešouta Patrik Martinec, který si později k sobě přizval i někdejšího trenérského parťáka z Českých Budějovic Jaroslava Modrého. Mužstvo postupně vybředlo z nejhoršího. Brňané si získali zpátky na svou stranu fanoušky, kteří na konci loňského roku na protest proti špatným výkonům týmu dokonce odnesli z kabiny Komety sadu dresů. Při čtvrtfinálových duelech s Vítkovicemi ale plnili hlediště brněnské arény do posledního místa a neúnavně svoje mužstvo podporovali. Pro klub je ovšem určitým varováním, že v základní části nejvyšší soutěže bylo v Brně zcela vyprodáno jen dvakrát při třaskavých soubojích se Spartou. To se ale může v příštím extraligovém ročníku výrazně změnit. Zábranský se totiž netají záměrem zainvestovat do kádru mužstva ještě větší balík peněz, aby se znovu prodralo do nejužší extraligové špičky. Na seznamu potenciálních posil má i reprezentanta Červenku. Ze Zlína by mohl přijít bek se zkušenostmi z národního celku Gazda a z Karlových Varů útočník Kohout. Martinec s Modrým budou na brněnské střídačce pokračovat. Jejich výhodou nyní bude, že budou u skládání týmu, s nímž navíc absolvují kompletní letní přípravu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejisté Komety Brno oslavují gól na 2:0 během utkání na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo S některými stávajícími hokejisty se však už naopak po dovolené v kabině nepotkají. K vysněnému angažmá ve Finsku je blízko nejlepší střelec mužstva Horký. S ním odejde i další útočník Koblížek, který nenašel s novými trenéry společnou řeč. Nejisté je také setrvání Fleka či Ščotky. A otázkou je pokračování kapitána Zaťoviče, jenž už zdaleka neměl v týmu tak významnou roli jako v předchozích sezonách.