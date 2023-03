Vyhrocená bitva se skandální kaňkou. O postupu rozhodl vypískaný Mueller, Holaň zuří kvůli rasismu

Fotogalerie +7

Nažhavené publikum brněnské arény hnalo domácí za kýženým prodloužením série. Bouřlivé kulise ale hodně uškodily rasistické urážky směřující na útočníka hostů Domina Lakatoše, na něž reagovali i pořadatelé výzvou ke slušnému fandění. „Mrzí mě rasistické urážky našeho útočníka Dominika Lakatoše. To bylo přes čáru," vytkl Holaň brněnskému publiku.

O co šlo? Už v první třetině se z brněnského kotle ozývalo, že "Lakatoš je cikán z...." "To by na našich stadionech mělo být trestáno," mrzelo Holaně.

Foto: Václav Šálek, ČTK V Brně zavládl smutek. Zleva brankář Dominik Furch a Petr Holík z Komety.Foto : Václav Šálek, ČTK

O vítkovickém postupu nakonec rozhodl americký střelec Mueller, kterému vzhledem k jeho čtyřletému působení v moravské metropoli domácí publikum taktéž nic nedarovalo. Byla to první využitá přesilovka Vítkovic v celé sérii. „Skórovali jsme v ní v pravý čas. Peter Mueller znovu prokázal, jak je kvalitní hráč a střelec. V klíčovém momentu to vzal na sebe. Trefil to parádně," chválil parťáka ostravský bek Jakub Stehlík.

Sám se podílel na vítězství Vítkovic v posledním čtvrtfinálovém střetnutí gólem i asistencí. V úvodu třetí dvacetiminutovky zajistil svému mužstvu premiérovou trefou v play off v kariéře vedení 3:2. „Jsem za to hrozně rád. Nakoplo nás ale hlavně vyrovnání na 2:2 v závěru prostřední části. V prodloužení jsme naši skvělou práci završili a teď slavíme postup do semifinále. Je to velká euforie. Ukázali jsme, že náš tým má obrovskou sílu. Byla to ale hrozně těžká série," svěřil se Stehlík.

S hokejem začínal ve Znojmě. „Kometu jsem vždycky považoval za velkého rivala. Proto jsem za postup hrozně rád. Začne nám ovšem hned nová práce. Připravíme se co nejlíp na semifinálového protivníka," těší se už na další souboj se Spartou nebo s Hradcem Králové.

Foto: Václav Šálek, ČTK Brankář Brna Dominik Furch inkasuje srovnávací gól. Uprostřed Jan Ščotka z Brna, vpravo autor gólu Roberts Bukarts z Vítkovic.Foto : Václav Šálek, ČTK

Spokojený vítkovický kouč Miloš Holaň si cenil, že Mueller vstřelil ve čtvrtfinále proti svému bývalému mužstvu tři rozdílové góly. „My vystupujeme jako tým, protože jedinec nezmůže sám nic. Máme ale samozřejmě mezi sebou výrazné osobnosti. Peter k nim patří. Doufali jsme, že to bude jeho série. Jsme rádi, že stál tentokrát na naší straně," tvrdil.

Zdůraznil, že účast v semifinále je pro vítkovický klub obrovským úspěchem. „Snad poprvé jsem klukům řekl, že si ho mají trochu užít. Nic pro nás ovšem nekončí, jedeme dál. A je úplně jedno, na koho teď narazíme," nevybíral si Holaň příštího soupeře.