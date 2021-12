Hladonik po prvním hattricku: Parádní pocit, snad ještě nějaké góly přidám

"Je to vlastně můj první hattrick v kariéře, takže pocit je parádní. Po třetí brance jsem si schoval i puk. Hlavně jsem ale strašně rád, že jsme vyhráli, i když jsme si to zase zkomplikovali. Ale máme tři body a to je pro nás teď to hlavní," řekl Hladonik v rozhovoru s novináři.

"Snad mi ten dnešek pomůže a ještě nějaké góly dám, protože v poslední době se střelecky docela trápím," uvedl Hladonik, jenž v předchozím průběhu sezony skóroval čtyřikrát. "Řekl bych ale, že asi každý z nás, kdo to hraje, zažil, že někdy to vyjde tak, že na co sáhne, to skončí v bráně. Mně se to povedlo teď s Kladnem."

Jak se později ukázalo, byl jeho tříbrankový vklad zásadní. Rytíři se sice nadechli ke stíhací jízdě a snížili ve třetím dějství dokonce až na 4:5, ale na vyrovnání už nedosáhli. "My jsme si to zase ve třetí třetině zbytečně zkomplikovali. Bohudík, že jsme to nakonec zvládli a Rachna (Tomáš Rachůnek) dal gól do prázdné branky, což nás definitivně uklidnilo," připomněl Hladonik.

Pro Západočechy byla výhra o to cennější, že Rytíři jsou čtrnáctí, tedy na pozici, z níž by na konci základní části museli do baráže. Rozdíl mezi oběma celky je nyní patnáctibodový, navíc se Karlovým Varům podařilo během úterního večera dostat pod sebe i Litvínov.