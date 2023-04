HOKEJ ONLINE: Třinec jde do vedení! Daňo se konečně dočkal

Hokejisté Třince mohou v sobotu udělat další krok k zisku čtvrtého mistrovského titulu za sebou. Oceláři vyhráli oba zápasy na ledě Hradce Králové a nyní je čekají dva souboje s Mountfieldem v domácím prostředí. Třetí utkání je na programu od 17:00, a pokud by ho zvládli, vypracují si první mečbol a v neděli mohou oslavit pátý triumf v extraligovém play off v klubové historii. Hradec ale hlásí hned dvojitou vzpruhu, neboť do jeho sestavy se vrací obránce Bohumil Jank a útočník Jakub Lev, kteří kvůli zranění dosud do finále nezasáhli. Zápas můžete sledovat na Sport.cz v podrobné online reportáži.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Vladimír Dravecký z Třince a Kevin Klíma z Hradce Králové.