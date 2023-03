Oceláři do zápasu vstoupili zhurta. Brankáře Zajíčka, který poprvé v sérii dostal přednost před Tomkem, zasypali jen v úvodních 22 sekundách třemi střelami. První jasnou příležitost si však vytvořil domácí Abdul, který se u tyčky snažil několikrát přehodit Mazancův beton. Nepodařilo se mu to, a tak se potvrdilo otřepané "nedáš, dostaneš". Voženílkovu dorážku ze záporného úhlu si Zajíček srazil mezi vlastní betony. Severočeši se po pár minutách oklepali a do úřadujícího mistra se pořádně zakousli. Jejich tlak vyústil ve vyrovnání v 18. minutě, kdy Hlava tečoval do branky střelu Helta.