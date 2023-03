Hrabíkovi vrátil rýpnutí. Snad mu na tribuně klobása chutnala, reagoval liberecký Najman na „rodinku“

Co vám v tu chvíli běželo po takovém dramatu hlavou?

Obrovské emoce! Jsem hrozně rád, že jsme postoupili a že jsme to zvládli. Série byla hodně náročná a parádně nás připravila na čtvrtfinále.

Dal jste někdy důležitější gól?

Srovnal bych to s vítězným gólem na 2:0 na Spartě v sedmém zápase semifinále (sezona 2020/2021). Ale emoce jsou stejný. Je to to postup, bereme ho my a sezona nám pokračuje! Teď se musíme dobře nachystat, dobře zregenerovat a jede se dál.

Jak vám bylo v deváté minutě, kdy jste prohrávali už 0:3?

Musíme být profíci, i když se stane tohle. Třikrát jsme tam zlomili hůl, třikrát jsme z toho dostali řekl bych smolný gól. Ale věřili jsme pořád v naši sílu. Máme silný tým, čtyři lajny, který můžou skórovat, a máme obětavé hráče a na to můžeme spoléhat v dalších kolech.

Po třetím inkasovaném gólu jste si vzali oddechový čas. Co na střídačce zaznělo?

Že to je minulost, že s tím už nic neuděláme, že teď už musíme všechno tlačit do brány a věřit v naši sílu.

S nadsázkou, nenastartovala vás spravená časomíra, která v úvodu utkání haprovala, když jste poprvé viděli stav 0:3?

Myslím, že nás nastartoval zákrok Kvakyho (brankáře Kváči), který chytil za stavu 0:3 přečíslení dva na jednoho a od té doby jsme začali hrát. Čahy (Dlouhý) dvěma góly stáhl náskok, Rychlovský vyrovnal a v prodloužení jsme byli šťastnější.

Zaregistroval jste na sociální síti reakci plzeňského Kryštofa Hrabíka po třetím zápase? Jen připomenu, že útočník na Twitter napsal po dvouzápasovém disciplinárním trestu, že „rodinka Augusta-Najman-Ujčík drží stále při sobě."

Zaregistroval. A jen jsem se tomu zasmál. Doufám, že mu tady na tribunách dneska chutnala klobása...

Na ledě při 3. zápase play-off byl tento zákrok posouzen jako čistý, nemyslím si, že by si toho nikdo nevšiml… Dodatečně to bylo posouzeno jako stopka na 2 zápasy + pokuta. Jsem rád, že “rodinka” Najman-Augusta-Ujčík drží stále při sobě. pic.twitter.com/zLUUAIlgFH — Krystof Hrabik (@hrabasek) March 12, 2023

Berete vítězný gól jako zadostiučinění?

Je to týmový sport, všichni jsme chtěli vyhrát a jestli si potřeboval takhle ulevit, tak si ulevil. My jsme to rozhodli na ledě a on se na to koukal z tribuny.

Ve čtvrtfinále vás čeká Hradec. Ten odpočíval, je to podle vás výhoda, nebo tu naopak máte vy díky rozehranosti?