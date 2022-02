Hübl čísla docení až po sezoně. Teď mě zajímá závěr extraligy, tvrdí litvínovský kapitán

„Čísla jsou to pěkná. Po sezoně je asi docením. Teď mám ale v hlavě hlavně to, abychom zvládli závěr extraligy. Na to se soustředím. Chceme se pochopitelně posunout ze třinácté aspoň na dvanáctou příčku a dostat se do předkola play off. A zároveň se musíme dívat i pod sebe, abychom nespadli do baráže o udržení," líčí třiačtyřicetiletý Hübl.