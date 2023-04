Jágr děkoval za záchranu. Jestli budu pokračovat? Teď nemám v hlavě nic, tvrdil po úspěšné baráži

„Jsme hrozně rádi. Pomohla nám loňská zkušenost s více než čtyřicetidenní pauzou. Mnozí z nás jsme tudíž už věděli, do čeho jdeme. Kvalitně jsme v ní potrénovali," tvrdil Jágr. Podle něj bylo nejtěžší udržet mužstvo v koncentraci. „Nebylo to vůbec jednoduché, když spousta ostatních týmů už byla na dovolené a nás vrchol sezony teprve čekal. Zvládli jsme to, a já děkuju hráčům, trenérům i celé organizaci za obrovskou obětavost," říkal po posledním duelu.