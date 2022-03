Jágr: Jsme jako vojáci připravující se na válku, kteří nevědí, co je v ní čeká

„Je to poprvé v historii, kdy tým čeká 40 dní na sérii o všechno. Už jsem klukům v šatně říkal, že to bude něco opravdu těžkého. Nikdo z trenérů ani hráčů neví, jak trénovat. Přirovnal bych to k vojákům, kteří se připravují na válku a nevědí, co je v ní čeká. My to opravdu nevíme," prohlásil Jágr po prohře se Spartou v posledním kole základní části.