Jako scénař Hollywoodu. První výhru Vítkovic nad Kometou trefil Mueller

První krok do semifinále ze čtyř potřebných udělali proti Kometě Brno hokejisté Vítkovic. V úvodním souboji série, která jako by vypadla z pera hollywoodského autora, vyhráli 3:2. Vítězný gól Vítkovic vstřelil americký útočník Peter Mueller, jenž do Ostravy přišel před touto sezonou právě z brněnského týmu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Peter Krieger, autor vítkovické branky Peter Mueller a překonaný brankář Brna Dominik Furch. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Článek „Máme první zápas, je to skvělé. Ale je to jen první zápas a zítra to bude zase od nuly," mírnil v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi euforii americký střelec. Hokejisté Vítkovic a Komety Brno se v play off potkávají potřetí v historii. Obě předchozí série, ve čtvrtfinále sezony 2017/2018 (4:0 na zápasy) a v předkole ročníku 2020/2021 (3:2) vyhrál tým z Jižní Moravy. V aktuální sezoně jsou ale na ledě úspěšnější hokejisté z Ostravy, kteří vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů (1:2, 4:1, 5:2 a 5:2) a lépe odstartovali i třetí společnou bitvu ve vyřazovací části. Tipsport extraliga Vítkovice zahájily sérii výhrou, Kometu srazil její bývalý trumf Oťukávací fáze úvodního duelu skončila ve 14. minutě, kdy si hostující defenziva nepohlídala nejlepšího střelce domácího družstva v základní části Robertse Bukartse, který neomylně dopravil brankářem Furchem vyražený puk pod horní tyč. Za pětatřicet sekund se situace téměř opakovala s tím rozdílem, že gól z dorážky vstřelil Jakub Kotala. „Tohle hodně ovlivnilo zápas. Dobré mužstvo by nemělo dostat dva slepené góly. Vítkovice umí dobře bránit a dobývat je je složité," komentoval trenér Brna Patrik Martinec. „Důležité góly, hodně nám pomohly," radoval se střelec druhé branky Vítkovic Kotala. Vítkovice i Brno dostaly v prvním utkání série od soupeře jedinou přesilovku. Ani jedna strana ji ke gólu nevyužila. Blíž k němu měli domácí, střela Petera Kriegera ale skončila na horní tyčce. „Dobře jsme to sehráli, chyběl jen ten gól," pousmál se Mueller. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Peter Randy Mueller z Vítkovic a Luboš Horký z Brna.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Hosty jediná přesilovka zvedla na nohy a krátce po jejím skončení se dočkali snížení. Svůj důraz před brankou uplatnil Zdeněk Okál. „Na něco jsme se připravovali, ale místo toho jsme dvakrát v první třetině inkasovali. Snížení nám pomohlo, ale stálo nás hodně sil jejich náskok dohánět. Když ale budeme zítra hrát tak, jako poslední dvě třetiny, můžeme si jeden zápas odvést," vykládal obránce Komety Marek Ďaloga. Ve třetí části přišel čas pro bývalé opory současných soupeřů. Vítkovické vedení zvýraznil Muller výstavním „teploměrem" do pravého podpaží Furcha, o tři minuty později znovu na rozdíl jediné branky snížil obránce Komety Marek Hrbas. Na vyrovnání hosté v dlouhé hře bez brankáře nedosáhli, protože ho Kollárovi sebral z hokejky domácí brankář Aleš Stezka. „Šanci jsme tam měli velkou, ale zachytal jim skvěle brankář, stejně jako nám. Zítra musíme být úspěšnější," řekl Ďaloga. Vítkovice se ujaly vedení 1:0 na zápasy, podruhé se Brnu postaví v sobotu opět doma (od 19 hodin). Tipsport extraliga Jubilejní 30. ročník hokejové extraligy jde do předkola playoff. Souhrnné informace k programu sezony 2022/2023