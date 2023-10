Jízlivé kecy pomohly. Opora Sparty se po 62 zápasech dočkala gólu

„Herně nepropadáme, výsledkově ale ano, což je pro tým frustrující. Nemyslím si, že by nás soupeři přehrávali a my na ně neměli. Využívají ale námi nabídnuté chyby, zatímco my moc gólů při hře pět na pět nedáváme. Kluci makají na 100 procent, bojují a to je pro mě podstatné. Jen to potřebujeme dotáhnout do bodových konců,“ ví kouč Mladé Boleslavi Jiří Kalous.