Jubilant Pech vystřelil Motoru postup. Nikdo nám nevěřil a naopak Dynamo srazil tlak, myslí si

Druhý mečbol už České Budějovice využily. Před vyprodanou Budvar arénou dokázaly třikrát stáhnout těsný náskok soupeře. Dvakrát vyrovnával Lukáš Pech. V první třetině si najel před branku na zadovku Milana Gulaše. „Guli mě asi viděl, krásně mi puk posunul. Byl jsem moc blízko, abych kotouč zvednul, ale pod betonem jsem ho nadvakrát prostrčil do brány," popisoval 38letý útočník svou úvodní trefu.

„Jsem blbec. Nechal jsem se vykoupat na modré čáře soupeřovým obráncem. Chtěl jsem mu vypíchnout puk, ale fauloval jsem ho. Závěrečné vteřiny na trestné lavici byly hrozné, ale musím spoluhráčům poděkovat za perfektní práci," radoval se. Na jihu Čech tak vypukla ohromná euforie. „Nic jsem si před sezonou nemaloval. Vždyť Motor loni skončil poslední. Jasně, posílili jsme, ale kdo by čekal semifinále?" zářil štěstím Pech.

Právě tlak na psychiku byl podle šikovného centra hlavní rozdíl mezi oběma soupeři. „Z nás před play off všechno spadlo, protože postupem do čtvrtfinále jsme už hlavní cíl splnili. Pardubice naopak vyhlašovaly útok na titul a ti kluci museli být pod hrozným tlakem. Určitě jim to uškodilo," myslel si Pech. České Budějovice jsou v semifinále nad plán. „Nikdo o nás jako o favoritovi nemluvil, což nám taky pomohlo. Uspokojení ale nehrozí," řekl.