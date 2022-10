Kdo se loučí? Polák, houslista? Málem mi ukápla slza, přiznával bývalý kapitán Vítkovic

Od nedávných spoluhráčů dostal pěkný dárek v podobě vítězství 6:3 nad týmem, který doposud dokázal bodovat v každém utkání sezony. „Z utkání jsem moc neviděl, protože jsem se celou druhou třetinu podepisoval, ale ten výsledek mě velmi těší. Vítkovice začaly sezonu až nečekaně dobře a já jim moc fandím, přestože jsem to vůbec nečekal. Jsem jedině rád, že si to tak sedlo, všichni noví hráči zapadli velice zdatně a pomáhají k takovým výsledkům," vykládal Polák.

Důrazného beka, který v NHL odehrál 877 utkání za St. Louis Blues, Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks a Dallas Stars do hokejového důchodu vyprovázelo přes šest tisíc diváků, z kostky pod stropem Ostravar Arény jej pozdravili i bývali spoluhráči Vladimír Sobotka, Radek Faksa či Marek Malík.

„Kdo se loučí? Roman Polák, houslista? Jo, hokejista. Ne, to mi nic neříká," vtipkoval někdejší bek Vítkovic, Caroliny či newyorských Rangers Malík. „To je celý Malda," smál se Polák, kterého naopak dojala slova současného generálního manažera New York Islanders Lou Lamoriella, s nímž se Polák setkal při svém působení v Torontu.

Nachystaná rozlučka ho překvapila. „Nečekal jsem to. Myslel jsem, že vhodím buly, zamáváme si a bude hotovo. Ale bylo to moc hezké. Kariéra začala brzy a skončila rychle. Ale nelituju, člověk by měl vědět, kdy má odejít," svěřil se nyní už skaut Columbusu.